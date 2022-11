“Un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata” | Valentina Ferragni a un anno dall’operazione

(Di giovedì 17 novembre 2022) A undalla sua rimozione,ha parlato del carcinoma basocelluare che l’aveva colpita. Nel 2021, infatti, l’influencer aveva reso nota la diagnosi delmaligno che aveva sulla fronte e che, all’inizio, era apparso semplicemente come un brufolo, fastidioso ma non preoccupante. Oggi è tornata su Instagram per lanciare un messaggio importante sulla prevenzione, che ha affiancato a due foto “prima/dopo”. Nella prima immagineappare con la cicatrice dell’itervento appena eseguito, mentre nella seconda a guarigione completa. “Ammetto che scoprire di avere una 28non èuna”, ha iniziato il suo post l’influencer sottolineando le paure legate alla ...

