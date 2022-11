Ultime Notizie – Ucraina | Kuleba sente Blinken | “Russia responsabile per missile in Polonia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 17 novembre 2022) Secondo le prove raccolte da Varsavia, Usa e Nato concordi, il razzo caduto in territorio polacco appartiene alla difesa. Ma Kiev insiste: “Mosca a piena responsabilità del suo terrorismo missilistico” “Ho avuto un colloquio telefonico con il segretario di stato americano Antonyproprio durante un altro massiccio attacco missilistico contro l’questa mattina. Condividiamo l’opinione che laabbia piena responsabilità del suo terrorismo missilistico e delle sue conseguenze in territorio ucraino, polacco e moldavo“. A scriverlo, su Twitter, è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro. “Ho ringraziato gli Stati Uniti per la loro fondamentale assistenza alla nostra difesa e ho sottolineato che le consegne di sistemi di difesa aerea all’...