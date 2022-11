“Scelte imprudenti” Rispunta Ricciardi | assalto al governo sulla gestione Covid

(Di giovedì 17 novembre 2022) “È una scelta imprudente”. Non usa mezzi termini Walter, docente di Igiene all'Università Cattolica e consigliere di Roberto Speranza quando era ministro, nel commentare l'alleggerimento delle regole dell'isolamento dei positivi a-19, annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che in merito a un possibile addio al tampone di fine quarantena, ha affermato che “dopo 4 o 5 giorni gli asintomatici potrebbero tornare alle loro attività”. “Sars-Cov-2 ha una enorme contagiosità e un'alta letalità. Bisogna ancora adoperare prudenza per cercare di limitare la corsa del virus”, ha spiegato, contrario all'allargamento delle maglie: “Va benissimo la responsabilizzazione dei cittadini ma va corredata da indicazioni precise a effettuare un tampone che accerti la negatività. È una misura di cautela che resta ...

Il Tempo

Non tutte le buonesaranno anchepopolari e il pericolo che l'Italia finisca nella morsa della speculazione è concreto, anche per alcuni messaggilanciati all'estero. Questo ......corresponsabilità dei ragazzi morti pari al 30 per cento perché ha ritenuto siano stati... condizionando ledelle vittime. A tal proposito, al termine del processo, era stato ... Covid, Walter Ricciardi all’assalto del governo: “Scelte imprudenti sulla quarantena” “È una scelta imprudente”. Non usa mezzi termini Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica e ...