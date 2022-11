Profumo | “L’istruzione deve essere una priorità per lo sviluppo È l’unico vero ascensore sociale disponibile” VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) "L'istruzioneunaper tutti i paesi non solo per l'Italia". Così l'ex ministro dell'Istruzione (durante il governo Monti) Francescoai microfoni di Orizzonte Scuola a margine del convegno organizzato dalla Fondazione Rocca. L'articolo: “unaper lo. È

Dire

Avrà ildelle pettole fragranti e il suono delle tradizionali ...organizzate dall'assessorato alla Pubblicasono ...del lungo Natale cittadino " le parole dell'assessore Luppino "'...La Commissione di Valutazione presieduta da Francesco(...e composta da Anna Brancaccio (Dirigente Ministero dell'...Generale per gli Ordinamenti Scolastici per la Valutazione'... Metà dei diplomati non ha le competenze minime in matematica: in un libro tutti i numeri della scuola