Presunti abusi sulle ginnaste | interviene la Procura di Brescia | i vertici federali sentiti dal pm

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si sono svolti negli uffici delladigli interrogatori del presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi, del segretario generale Fgi Roberto Pentrella e della direttrice tecnica della nazionale di ritmica Emanuela Maccarani. Tecchi, Pentrella e Maccarani convocati inIl pm Alessio Bernardi li hacome persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta suimaltrattamenti fisici e psicologici su giovani atlete che hanno improvvisamente chiuso la carriera. I tre non hanno rilasciato dichiarazioni entrando in tribunale, hanno poi lasciato il tribunale dida un’uscita secondaria evitando così di incontrare la stampa. LEGGI ANCHE Scandalo ginnastica, Malagò: «Chiedo scusa alle atlete che hanno sofferto. ...

89 vittime die 68pedofili , nel solo biennio 2020 - 2021. Questo è quanto si evince dal report della Cei , la Conferenza episcopale italiana, chiesto a gran voce dal cardinale Matteo Maria Zuppi e ...Negli ultimi venti anni sono 613 i fascicoli (ponenze) aperti nella sede della Congregazione per la Dottrina della Fede trasmessi dall'Italia. Lo ha rivelato il segretario generale della Cei, mons. ...Presentato a Roma il primo Report nazionale sulla tutela dei minori in tutte le diocesi italiane. Monsignor Ghizzoni: "È ora che i panni sporchi non si lavino più in famiglia" ...Il vescovo di Siracusa Lomonte precisa che «il sacerdote dipende dall’Eparchia di Piana degli Albanesi». Sconcertato il sindaco Lentini che esprime solidarietà alla giovane che ha denunciato ...