Perché il Grande Fratello Vip 2022 non va più in onda di giovedì?

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ormai da qualche stagione tv Canale 5 ci ha abituato ad una doppia diretta settimanale delVip, una ad inizio settimana ed una a metà della stessa settimana. Il motivo è che in questo modo la rete ammiraglia Mediaset copre due prime serata ad un costo relativamente basso e portandosi a casa un ascolto abbastanza stabile. Nella stagione-2023 il doppio appuntamento va innelle serate del lunedì e del. Eppure, dal 17 novembre, la prima serata delè stata tolta dal palinsesto. MaIlVipnon va più inilsera? Il motivo non sta assolutamente negli ascolti, quanto piuttosto in una logica ...