Midterm Usa | la Camera ai Repubblicani Biden | “Pronto a lavorare con voi”

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Nel voto diUsa, iriconquistano ladei Rappresentanti di Washington, secondo le proiezioni diffuse in nottata dalla Cnn: il Gop, sottolinea l’emittente, ha raggiunto la necessaria soglia dei 218 seggi a otto giorni dal voto, a conferma di una performance elettorale di medio termine inferiore alle aspettative per il partito, che vede deluse le speranze di un”onda rossa’. Il presidente degli Stati Uniti Joesi è subito congratulato con il Gop per la raggiunta maggioranza, dicendosicon i. “Mi congratulo con il leader McCarthy per la maggioranza allae sonocon iper ottenere risultati ...

AGI - Dopo nove giorni di spoglio dalle elezioni di '' e a quattro anni dall'ultima volta i Repubblicani hanno conquistato la maggioranza alla Camera . Grazie al successo in California del candidato Mike Garcia, i conservatori sono arrivati a ...Il risultato al Senato leggi anche Elezioni, vittoria ai Dem: mantengono controllo del Senato Dopo le elezioni diil Senato è rimasto invece nelle mani dei democratici, che hanno ...Sapere una settimana prima o dopo i dati definitivi non conta poi molto se quel che si sta decidendo è chi farà le leggi per i prossimi quattro anni e il destino del governo per i prossimi due. La dem ...Elezioni Midterm Usa. I repubblicani riconquistano il controllo della Camera. È quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Cnn. Un ritorno alla maggioranza per la prima volta in quattro anni ...