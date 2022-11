Goldman Sachs | in 2023 Pil globale +1 | 8% | Italia a -0 | 1%**

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov. -(Adnkronos) - Dopo il rallentamento già evidenziatosi quest'anno, nella crescitadovrebbe attestarsi ad appena l'1,8%, dal momento che la resilienza dell'economia Usa si scontrerà con la recessione in Euorpa e con l'andamento irregolare della riapertura della Cina post Covid. Lo scrive Goldmannel Macro Outlook, in cui stima per l'un 2022 superiore al consensus con un Pil a +3,8% ma con un segno negativo il prossimo anno (-0,1%) seguito da un leggero rimbalzo nel 2024 a +1,3%. Peraltro la banca Usa sottolinea - a seguito dei rialzi dei tassi Bce in atto - "il rischio al ribasso derivante da una recessione più profonda o da un possibile riacutizzarsi del rischio sovrano in". Per GS gli Stati Uniti dovrebbero evitare per poco di ...

