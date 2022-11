GB | in arrivo tempi durissimi per sudditi di Sua Maestà | pronti 24 mld di tasse

(Di giovedì 17 novembre 2022) - Quasi 30 di riduzione per la spesa pubblica: È la sintesi della nuova manovra voluta dal premier britannico Sunak, per risanare le finanze di Londra. L'inflazione ha raggiunto i livelli della crisi ...

La Stampa

- Quasi 30 di riduzione per la spesa pubblica: È la sintesi della nuova manovra voluta dal premier britannico Sunak, per risanare le finanze di Londra. L'inflazione ha raggiunto i livelli della crisi ...... Marco riceve un'importante proposta di lavoro Grandi novità inper Marco . Dopo il concorso ... Intanto la Contessa si riavvicinerà a Marcello , dopo che questi " negli ultimi" l'aveva ... Meteo, arrivano piogge e neve: ecco le prime proiezioni sul tempo che farà a Natale “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, ...Una serie di perturbazioni atlantiche transiterà nei prossimi giorni portando nevicate sulle Alpi ma anche in Appennino. Con l'avvenuto smantellamento dell'anticiclone le perturbazioni atlantiche rius ...