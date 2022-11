Big Little Lies 3 ci sarà? Zoe Kravitz spazza via le speranze dei fan

(Di giovedì 17 novembre 2022) Big3 cioppure no? I fan ancora attendono di scoprire qualeil futuro della serie e se fino a questo momento hanno sperato, specie ogni volta che una delle sue protagoniste si diceva pronta a tornare, da adesso non lo faranno più. Are via le loroè stata proprio Zoe, la Bonnie Howard Carlson della serie. Rispondendo ad una domanda di un fan in una video intervista di GQ, l’attrice è tornata sulla morte prematura del regista Jean- Marc Vallée indicando proprio questa come ragione principale per un mancato ritorno della serie per una terza stagione: “Non credo che stiamo tornando.. Abbiamo parlato molto di fare una terza stagione. Sfortunatamente, Jean-Marc Vallée, il nostro incredibile regista, è morto lo scorso ...

In tv mai dire mai, ma dopo più di tre anni senza passi in avanti sembra piuttosto difficile che la serie rivelazione di HBOLies possa tornare con una nuova stagione, la terza. Ne è convinta anche Zoe Kravitz , una delle protagoniste, che in un'intervista con GQ non ha usato espressioni equivocabili ma è andata ...E' stato candidato 14 volte all'Oscar, vincitore solo per 'The Departed' nel 2007, Leone d'oro alla carriera nel 1995, è figlio di quellaItaly in cui la famiglia si dovette trasferire per ...Just three weeks after taking office, British Prime Minister Rishi Sunak faces the challenge of balancing the nation’s budget while helping millions of people slammed by a cost-of-living crisis ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...