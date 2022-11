ATP Finals 2022 | Fritz e Auger-Aliassime | una sfida per la semifinale Nadal chiude con Ruud

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Giovedì d’azione ultima per il Gruppo Verde alle ATPdi scena al Pala Alpitour di Torino. Azione che, però, è sostanzialmente rilevante solo per metà, dato che da una parte, nel pomeriggio, si gioca più per la gloria che per altro, mentre dall’altra è come se si dovesse assistere a un quarto di finale. Probabilmente avrebbero preferito un contesto diverso, ma tocca a Rafaele Casperinaugurare la giornata in singolare, alle 14:00 torinesi. Sintesi molto semplice: il mancino di Manacor è già fuori, il norvegese è già in, visti i rispettivi record di 0-2 e 2-0. L’iberico cerca di evitare lo 0-3, che sarebbe il secondo della sua carriera dopo quello subito nel 2009 (Djokovic, Davydenko e Soderling gli avversari del tempo), mentre il numero 3 del mondo va in cerca di conferme verso la seconda ...