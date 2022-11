AEW | Migliorate le condizioni di salute di Jake “The Snake” Roberts | tornerà presto

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il leggendario“The Sanke”non appare in AEW da ormai molti mesi, lui che per diverso tempo aveva fatto da manager a Lance Archer. L’assenza è dovuta ai problemi dicui l’Hall Of Famer ha dovuto far fronte. In particolare, soffre di una patologia cronica a livello polmonare, denominata COPD, che comporta serie difficoltà respiratorie. Tanto è vero cheè stato costretto a utilizzare una maschera per l’ossigeno. Chiaramente questa situazione gli ha impedito di continuare a presenziare agli show della federazione di Tony Khan. Fortunatamente arrivano ora buone notizie.sta meglio Arrivano buone notizie sullo stato didi“The. E’ stato lui ...