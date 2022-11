Welfare | un rilancio per più sviluppo e meno ineguaglianza Scrive Bona

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I tempi attuali sembrano caratterizzati da crescenti sentimenti di preoccupazione attorno allo stato di salute delle economie mondiali, le quali paiono attraversare un periodo di elevata instabilità e incertezza. Si tratta di un periodo che solitamente viene collegato a tre grandi momenti critici: all’avvento della pandemia da cui si sta tentando di uscire completamente; ad una domanda di prodotti e servizi che, con l’allentamento delle restrizioni anti-Covid, è ripartita a ritmi più alti delle attese; allo scoppio della guerra in Ucraina. È in questo contesto che si assiste – oltre ad una drammatica produzione di pesantissimi costi in termini di vite umane – ad una successione o ad un intreccio di eventi a dir poco scoraggianti: ad esempio, esorbitanti rincari delle materie prime, persistenti attriti e strozzature nei sistemi di spedizione delle merci sui mercati internazionali, ...