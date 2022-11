Ultime Notizie – Missili in Polonia | Varsavia | “Russia? Non ci sono prove definitive”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il missile caduto nel territorio della, al confine con l’Ucraina, “con ogni probabilità” è di fabbricazione russa manon dispone di “conclusive” per stabilire al momento chi abbia effettuato il lancio. Il presidente polacco Andrzej Duda ha definito l’episodio “isolato” e ha evidenziato che “non ciindicazioni” sulla possibilità che una situazione analoga si verifichi di nuovo. “Al momento non abbiamo nessuna prova conclusiva che indichi chi ha lanciato il missile… Con ogni probabilità è di fabbricazione russa, ma è tutto ancora oggetto di indagine”, ha detto Duda alla stampa. In precedenza, il ministero degli Esteri diaveva fatto riferimento ad un missile di fabbricazione russa senza apparenti dubbi. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato un ...

... nellesettimane si sta invece registrando un aumento dei furti in tutto l'Orvietano, anche ... Almeno per il momento non si hannodi testimonianze in grado di fornire dettagli sugli ...Antonino Turicchi sarà il nuovo presidente di Ita : questa mattina alle 10 il rappresentante del Tesoro lo indicherà, a conclusione dell'assemblea convocata per la nomina del nuovo cda, quale ...Acciaierie d’Italia, con l’ad Lucia Morselli, non fa passi indietro sull’indotto. Ma anche il Governo resta molto critico verso l’azienda. Ieri il ministro delle Imprese e ...Subito dopo la vittoriosa trasferta di Genova, sponda Sampdoria, Samuel Umtiti ha salutato tutti per far ritorno nella sua Parigi. È lì che il gigante buono del Lecce sta ...