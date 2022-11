Truffa INPS | fate attenzione a questo SMS | è falso e vi lascerà il conto in rosso

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’non dovrebbe essere soggetto a truffe tecnicamente, ma i suoi utenti potrebbero esserlo. Dapresupposto possiamo arrivare a capire che gli imbrogli sono sempre dietro l’angolo, ecco perché non bisogna mai abbassare la guardia: la nuovache potrebbe coinvolgere tutti noi è dietro l’angolo, però come agisce? Riteniamo non debba essere sottovalutato – Computermagazine.itL’ci? No, ma un hacker potrebbe In questi giorni sta girando un SMS che invita gli utenti a cliccare su un link per evitare la revoca dei benefici concessi dall’, ma come avrete già capito si tratta chiaramente di una. In particolar modo viene sfruttato un malware molto pericoloso, il quale potrebbe funzionare inperiodo per una semplice ...