Tatarusanu si è operato agli occhi «Ora percepirà prima i tiri da lontano»

(Di mercoledì 16 novembre 2022)si è. Il portiere del Milan ha corretto l’astigmatismo di cui soffriva. Scrive la Gazzetta dello sport che è statolunedì a Milano dal dottor Angelo Appiotti con la tecnica “Femtolasik custom PSP” (studiata per gli sportivi professionisti). «Ciprian ha scoperto del difetto visivo un anno fa — racconta Appiotti —, quando era venuto da me per accompagnare la moglie. Lo visitai e mi accorsi del problema: non utilizzava nessuna correzione, ma riusciva a convivere con l’astigmastismo tramite accomodazione. In poche parole, compensava con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli». Non succederà più, e soprattutto i benefici dell’intervento — concordato ovviamente con il Milan — incideranno nettamente sulle performance del romeno: «La percezione ...

