Procida 2022 | c’è Galimberti | “Così la tecnica sta cambiando il mondo”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – La dittatura degli smartphone nell’era del voler apparire a tutti i costi. La pervasività delle nuove tecnologie e le loro conseguenze sull’essere umano e sulla sua dimensione emotiva. L’opportunità di un nuovo paradigma in grado di preservare le sorti del pianeta, anche attraverso la cura delle relazioni e di ciò che ci circonda. Con una lectio magistralis di Umberto, in programma sabato 19 novembre alHall (ore 17.30, ingresso gratuito, info www.), si chiude il percorso di “Esercizi sul futuro. Dialoghi su contemporaneità e antropocene”, promosso da Innovation Village perCapitale Italiana della Cultura. Già docente ordinario di antropologia culturale, filosofia della storia, ...

