Ita | Mef indica cda | Turicchi presidente e Lazzerini ad

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Il ministero dell’Economia e delle finanze, in vista dell’assemblea dei soci,come componenti del consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo S.p.a. (ITA) Antonino, nel ruolo di, e Fabiocome amministratore delegato. Questi i consiglieriti da Via XX Settembre: Gabriella Alemanno, Frances Ousleey, Ugo Arrigo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo riferisce una nota del. com - Ale 16 - 11 - 22 08:00:00 (0076)NEWS,PA,INF 3 NNNNCambia pure il Cda di. Il nome di Turicchi era stato fatto come possibile direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, che resta invece saldamente al suo posto. Loading... Cambiato lo ...(Adnkronos) – Il ministero dell’Economia e delle finanze, in vista dell’assemblea dei soci, indica come componenti del consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo S.p.a. (ITA) Antonino ...indica come componenti del consiglio di amministrazione di ITA: Antonino Turicchi presidente, Fabio Lazzerini amministratore delegato, e consiglieri Gabriella Alemanno, Frances Ousleey, Ugo Arrigo. Lo ...