Il sudoku dei riscaldamenti condominiali 

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) AGI - Il professionista apre l'ufficio alle 9 di mattina mentre ancora l'anziano è sotto il piumino. Lo studente è piegato sui libri ma solo di notte. Poi i palazzi esposti all'ombra e quelli - nella stessa strada - più soleggiati. C'è infine la variabile meteo. Nei giorni scorsi per le temperature miti, in alcune città l'accensione dei termosifoni è stata posticipata con ordinanze comunali ad hoc. Ma con i primi rigori dell'autunno, alcuni sindaci - come a Roma - anticipano l'avvio delle caldaie. Quando la 'coperta è corta', in tempi (forzati) di razionamenti dell'energia per contenere il caro bollette, i condomini diventano un campo di battaglia. Così la distribuzione delle ore di riscaldamento centralizzato nell'arco della giornata diventa undifficile da risolvere. Il pressing dei condomini, le bollette non pagate, i fornitori in credito di migliaia di ...