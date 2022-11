Cesare Cremonini | per l’ultima data di Indoor 2022 ci sarà anche Elisa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) foto di Francesco CarrozziniMILANO – “Nella quarta e ultimaal forum di Milano, una grande artista, una magnifica stella della musica, per la prima volta insieme a me sul palco:magico. #chiude in modo indimenticabile un grande tour che ha portato oltre 450.000 spettatori in un sogno. Grazie a tutti!”. Lo annuncia, che si esibirà ancora al Mediolanum Forum di Milano stasera (16 novembre) e domani (17 novembre), quando si terrà appuntodel tour con la presenza di. L'articolo L'Opinionista.

