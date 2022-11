Twitter | il sistema di autenticazione a due fattori via SMS funziona a singhiozzo E non si sa perché

(Di martedì 15 novembre 2022) Non si sa se si tratti di un problema provvisorio, di una conseguenza del licenziamento del metà del personale da parte di Musk o di prove di cambio dell’infrastruttura diin corso d’opera e in tempo reale....

DDay.it

Lo scrive suil ministero degli Esteri estone. ECCO ALCUNE PRIME NOTIZIE SUL DRAMMATICO "... NOTIZIE TRATTE DALWEB. https://www.rainews.it/maratona/2022/11/live - guerra - in - ucraina -......1884 il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge che prevedeva la costruzione di un... Condividi: FacebookAlcuni utenti di Twitter stanno incontrando delle difficoltà ad accedere con il sistema di autenticazione a due fattori via SMS. I codici o non arrivano o vengono ricapitati dopo ore. Gli utenti hanno ...Il Cremlino: “Operazione continua perché rifiutano il negoziato”. Falliti i tentativi di distensione al G20: mentre le truppe russe arretrano sul fiume Dnepr. Raid anche su Leopoli e Kharkiv. Le propo ...