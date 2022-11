QN Motori

... che si terrà giovedì 1° dicembre , sarà dedicata invece agli studenti del Liceo Scientifico Giulio Natta di Rivoli (TO) e sarà incentrato su un argomento di assoluto rilievo pere per la ......per offrire ai candidati l opportunità di lavorare all interno del team Mercedes - Amg, ... Sempre a Castiglione sianche una posizione come impiegato amministrativo contabile senior (... Petronas apre le porte agli studenti per i PMI Days 2022 Santena (Torino), 15 novembre 2022 – Petronas Lubricants Italy (PLI) ha aderito alla tredicesima edizione dei PMI (Piccola Media Impresa) Days, l’iniziativa volta ad avvicinare il mondo della scuola a ...Petronas Lubricants Italy (PLI), confermando la grande attenzione riservata alla formazione, ha aderito alla tredicesima edizione dei PMI (Piccola Media Impresa) Days, l'iniziativa volta ad avvicinare ...