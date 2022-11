(Di martedì 15 novembre 2022) Mentre il governo procede con il piano anti-sbarchi e il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia, spiega necessità e finalità delper le navi Ong, gli sbarchi autonomi proseguono. Solo nell’ultima settimana, con tre diversi eventi, sono sbarcati nel porto di Augusta quasi 800 migranti provenienti prevalentemente dall’Egitto. Dal Bangladesh. E dalla Tunisia. E con l’ultimo approdo nella notte, quando sono approdate circa 350 persone che gli uomini della Capitaneria di porto hanno tratto in salvo. Le Ong tornano alla carica Non solo. A Lampedusa allo stremo da tempo immemore – e solo per fare un ultimo esempio – le forze delle Fiamme Gialle ancora ieri hanno intercettato e salvato barchini e migranti intercettati in mare. Con le Ong che continuano a fare la voce grossa, dichiarando di non arrendersi. E ...

Lecooperano con gli Stati per affermare i diritti umani. I numeri sono diversi. Bisogna fare un piano di governo serio per decidere che ci sono migranti economici di cui possiamo beneficiare' ha ...... Alessandra Moretti, europarlamentare per il Pd, e Fabio, deputato di Fratelli d'Italia, ... Sono due i principi che vanno tutelati: il salvataggio delle vite in mare e il sostegno alleche, ... Ong, Rampelli: "Il loro codice di regolamento fu proposto dal Pd Minniti. Ora l'opposizione lo voti" "Invasione di persone. In Germania arrivano veri e propri profughi, ma in Italia sono migranti economici. Questa separazione dobbiamo farla" ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia. "Va tutelato il ...Mentre il nuovo esecutivo mette a punto un provvedimento per regolamentare l’azione delle Ong che soccorrono i migranti in difficoltà ...