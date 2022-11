Namor in Black Panther | Wakanda Forever | perché è una scommessa riuscita

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 novembre 2022) Analizziamo nel dettaglioe l'adattamento cinematografico del personaggio Marvel nel cinecomic di Ryan Coogler interpretato da Tenoch Huerta, in cosa funziona e in cosa meno. Con 330 milioni di dollari incassati in tutto il mondo in appena cinque giorni di programmazione nelle sale, l'avvincente e corpososi sta già rivelando un grande successo. Basti pensare che ilAdam DC con protagonista The Rock si è portato a casa 352 milioni globali in tre settimane di proiezioni, costato appena 50 milioni in meno del competitor Marvel Studios. Il sequel diè anche interamente costruito attorno alla scomparsa di T'Challa e per estensione concettuale a quella di Chadwick Boseman, a cui il film rende omaggio ...