Morte Attanasio | “non garantirono la sicurezza della missione” | a processo due dipendenti Onu

(Di martedì 15 novembre 2022) Sull’omicidio dell’ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dell’anno scorso, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di duedel Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell’Onu. Entrambi indagati per la vicenda. Si tratta di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza. Come già in fase di chiusura delle indagini i fatti lasciavano intuire, ai due, il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Colaiocco, contestano il reato di omicidio colposo. Omicidio, pm di Roma chiedono ilper dueOnu Leone e Rwagaza organizzarono ladel nord del Paese africano durante la quale i due italiani furono uccisi. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, ...

