Mondiali Qatar 2022 | deputata M5S | “L’Italia non deve mandare i suoi arbitri a Doha”

(Di martedì 15 novembre 2022) “Se iinandrebbero boicottati? Credo che per potersi candidare come nazione per ospitare ibisognerebbe essere in regola coi livelli standard nel rispetto dei diritti umani, evidentemente qui qualcosa non è stato rispettato”. Lo ha detto ladel Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, laspiega il suo punto di vista sugliitaliani, gli unici rappresentanti delin: “Non mandarli? Dovrebbe essere una decisione presa dal Coni. Politicamente sarebbe una presa di posizione molto forte che, a mio avviso, la politica dovrebbe fare”. SportFace.