“La prossima volta il gesto non me lo fai” E un automobilista aggredisce un ciclista a Rimini

(Di martedì 15 novembre 2022) Undi 51 anni ha aggredito undi 47 anni lungo una strada delle colline riminesi. Prima lo ha sorpassato, quindi lo ha insultato e infine lo ha aspettato poco più avanti per colpirlo con il manico di una zappa lungo un metro e mezzo. Il– come racconta Il Resto del Carlino – stava rallentando il traffico e si è scusato con l’alzando la mano. Unevidentemente equivocato, scambiato per un dito medio. I fatti risalgono al settembre 2021 e ora sono finiti in un aula di tribunale. Il 51enne, che abita proprio lungo quella strada, dopo aver effettuato il sorpasso, ha aspettato ildinanzi alla propria abitazione. Tra le mani aveva un bastone e non appena ha intravisto ilavvicinarsi, si è avviato a piedi ...

Il Fatto Quotidiano

