I bangle colorati per dare energia ai look invernali

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 novembre 2022) Moderni e finemente decorati, i nuovi bracciali rigidi donna sono piccole sculture in oro ed effetti multicolor da indossare ogni giorno e nelle occasioni speciali, per regalare un immediato tocco di eleganza edall’outfit.mania: 20 bracciali rigidi, moderni essimi guarda le foto Il tocco bold (e un po’ gipsy) per ilSolidi e dallo charme senza tempo, audaci senza esagerare. Isono uno degli accessori must per l’autunno inverno 2022/2023. Perfetti per spiccare sugli outfit di ...