Grande Fratello Vip 7 terminerà ad aprile 2023

(Di martedì 15 novembre 2022) GFVIP IlVip si prepara a superare se stesso. Dopo l’edizione monstre dello scorso anno, trasmessa dal 13 settembre 2021 al 14 marzo 2022 per un totale di 183 giorni, il reality condotto da Alfonso Signorini allunga ancora la sua durata. Ieri sera, il conduttore ha ufficializzato che i ‘vipponi’ della settima stagione, attualmente in onda, resteranno in casa fino ad. La reclusione dei concorrenti durerà, quindi, oltre 6 mesi (la prima puntata è andata in onda lo scorso 19 settembre). La data di fine è stata comunicata in via indiretta anche ai concorrenti. Lo “spoiler” è arrivato al termine del confronto tra Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Prima di mandare una pubblicità, Alfonso, probabilmente senza pensare di essere collegato ancora con la casa, ha ...