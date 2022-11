Gosens-Inter sarà addio? C'è anche l'opzione prestito

Il futuro di Robinè lontano dall'. Non è bastato il gol al Bologna di mercoledì scorso per fargli cambiare idea. Anzi, l'esclusione del giorno successivo dall'elenco dei convocati della Germania per il ...Commenta per primo Robinpuò lasciare l'a gennaio e tornare in Germania. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , l'intanto si sta guardando intorno per il sostituto e le piste più calde portano in Spagna:...Il futuro di Robin Gosens è lontano dall’Inter. Non è bastato il gol al Bologna di mercoledì scorso per fargli cambiare idea. Anzi, l’esclusione del giorno successivo dall’elenco dei convocati della ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...