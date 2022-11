“È finita tra noi” GF Vip 7 | la coppia ai titoli di coda | insulti e veleni nella notte Dispiacere nella casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) GF Vip 7, Daniele Dal Moro perde il controllo: scintille dopo la puntata. Una puntata, quella andata in onda ieri lunedì 14 novembre, caratterizzata da una serie di scontri tra cui quello di Antonino con Daniele. Entrambi, infatti, hanno messo gli occhi sulla provocante Oriana che almeno fino a ieri teneva il piede in due staffe. Un atteggiamento che non solo non piaceva a Daniele ma neanche al pubblico che non le risparmia critiche. “Ma questa veramente sta giocando con il fuoco lui le ha chiesto non so quante volte di non rompergli le palle”. “E lei ha continuato fino a che è arrivata dove voleva ciò a fare il teatrino a tre e adesso cia pure la faccia da c…. Nel chiedere scusa e dire che lei non voleva arrivare a questo ma veramente questa vuol prendere tutti per il c…”. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri Oriana ha fatto una scelta tra i due: ha deciso di lasciare ...