Diffamo' Meloni | Saviano | Singolare che si processi uno scrittore

(Di martedì 15 novembre 2022) "Ritengoche unosia processato per le parole che spende, per quanto dure esse siano, mentre individui inermi continuano a subire atroci violenze e continue menzogne". E' un ...

...alcune persone che la difesa dello scrittore Roberto Saviano ha chiamato a testimoniare nell'ambito del processo per diffamazione nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio Giorgia. ......E' un passaggio delle dichiarazioni lette da Roberto Saviano fuori dal tribunale di Roma dopo l'udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione ai danni dell'attuale premier Giorgia,...'Ritengo singolare che uno scrittore sia processato per le parole che spende, per quanto dure esse siano, mentre individui inermi continuano a ...Lo scrittore Roberto Saviano fuori dal tribunale penale di Roma, al termine dell’udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. U ...