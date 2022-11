Binotto via dalla Ferrari | Fred Vasseur in pole per sostituirlo Ma la Scuderia smentisce

... Mattia, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento", si legge nel breve comunicato diffusoTwitter. La posizione di, direttore tecnico della Rossa dal ...Il pilota 25enne ha avuto vita facile nella seconda metà del campionato anche perdei troppi ... F1, addioil comunicato UFFICIALE della FerrariNel mirino della critica, in questi mesi, è ...La Ferrari ha smentito le notizie dei media italiani e internazionali secondo cui il tempo di Mattia Binotto come capo del team di Formula 1 scadrà alla fine della stagione 2022.Binotto via, entra Vasseur: Ha del clamoroso quello che è uscito oggi dal web e dalle testate giornalistiche più importanti in Italia.