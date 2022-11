Atp Finals Torino 2022 | Nadal appeso ad un filo | le combinazioni per rimanere in corsa

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Di verdetti ufficiali, anche dopo la conclusione della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Rafael, ancora non ne sono arrivati. Ma la situazione inizia a delinearsi nel Gruppo Verde delle Atpdi. E sostanzialmente ci dice che al campione maiorchino serve un miracolo per riuscire ad ottenere la qualificazione alle semifinali. Innanzituttoavrà bisogno questa sera della vittoria in due set di Taylor Fritz su Casper Ruud. Se questo non dovesse verificarsi, l’iberico sarebbe matematicamente fuori dal torneo. Se invece dovesse verificarsi tale scenario, tutti e quattro sarebbero ancora in, compreso Rafa, che però arriverebbe alla giornata di giovedì in ogni caso ben lontano da una situazione favorevole: dovrebbe vincere contro Ruud in due set, sperare che ...