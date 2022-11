Atp Finals Torino 2022 | la prima volta di Auger-Aliassime | 6-3 6-4 ad un falloso Nadal

(Di martedì 15 novembre 2022) Felixsupera Rafaelcon il punteggio di 6-3 6-4 alle ATPdi. Il canadese offre una grande prestazione al servizio e non lascia scampo al campione maiorchino, anche quest’oggi apparso ben lontano dalla forma migliore. Tanti, troppi errori per lo spagnolo, le cui chances di qualificazione sono appese ad un filo. Avrà bisogno di una vittoria in due set di Fritz su Ruud questa sera per restare ancora in corsa e provarci giovedì. I GIRONI RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO COMPLETO ATPATPIN TV PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT PROGRAMMAZIONE SULLA RAI MONTEPREMI E PRIZE MONEY LA PARTITA –parte contratto e si trova subito costretto ad annullare ...

Ex giocatore, tecnico e apprezzato commentatore televisivo, Diego Nargiso è un volto storico del tennis azzurro che non poteva certo mancare alle di Torino. Al microfono di Stefano Semeraro, ha espresso il suo giudizio su questi primi giorni di torneo. Altra sconfitta per Rafa Nadal, che dopo il ko all'esordio contro Fritz perde anche contro il canadese Auger - Aliassime, che firma la sua prima vittoria in carriera alle. 6 - 3, 6 - 4 i parziali per il canadese. Lo spagnolo vede allontanarsi la speranza di centrare la semifinale.