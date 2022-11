“Vienimi ‘nzuonno” | a novembre Janua si veste di magia e impegno civico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli appuntamenti della rassegna “. Dai morti fino a S. Lucia” proseguono con successo presso “, Museo delle Streghe di Benevento”. Due nuove date fissate in calendario per il mese dicon attività dedicate a due importanti appuntamenti di oggi e di ieri. Si riparte con Il ramo magico che, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, si terrà il 21per una apertura straordinaria del museo. I partecipanti al laboratorio potranno vivere un viaggio artistico alla scoperta delladegli alberi, il loro essere ossigeno ma anche il magico potere, fino alla scoperta del carbone e della sua protezione. Sono previsti due percorsi alle 16.00 e alle 18.00 per bambini a partire dai 5 anni (costo 5 euro). A ...