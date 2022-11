Stasera in tv Esterno notte | Marco Bellocchio racconta il rapimento Moro in tre prime serate su Rai 1

Leggi su amica

(Di lunedì 14 novembre 2022)ilin tresu Rai 1. Un appuntamento da non perdere lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre. La mini serie arriva in tv dopo il grande successo ottenuto al Festival di Cannes, dove è stata presentato in anteprima, e dopo l’uscita in sala, divisa in due parti, il 18 maggio e il 9 giugno scorsi. Suddivisa in tre, arriva sulla Rai la storia di uno dei momenti più drammatici della nostra storia. «Una grande vicenda storica e una grande vicenda umana». Fabrizio Gifuni interpreta il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo, rapito nel 1978, nella serie chei suoi 55 giorni di prigionia in onda ...