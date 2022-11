“Sarà utilissimo alla mafia” | Vittorio Feltri in controtendenza sul ponte sullo Stretto

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per anni è stato il cavallo di battaglia – insieme alle pensioni per le casalinghe – di Silvio Berlusconi. Poi come nel più classico passaggio ereditario da “padre in figlio”, la costruzione deldi Messina per collegare “via terra” la Calabria e la Sicilia è diventata un orpello per la propaganda politica di Matteo Salvini. Il tutto è stato reso – ancora una volta – più preminente dal nuovo ruolo, quello di Ministro delle Infrastrutture (e della Mobilità sostenibile) del segretario del Carroccio nel governo Meloni. E, un po’ a sorpresa, ecco chesi è detto contrario a questa infrastruttura. Non è vero che ildi Messina sia inutile.che non vede l’ora ...