Reddito | Tridico | effetti positivi anche su natalità e mortalità

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'erogazione deldi cittadinanza ha avuto un effetto positivo sia sullasia sulla, ovviamente in direzioni opposte, tra le persone che possedevano le condizioni per ...

In questi termini, ha detto, "ildi cittadinanza ha contribuito ad aumentare la natalità" e ha avuto un "effetto positivo sulla mortalità". "Tra il 2019 e il 2022 - ha ricordato il ...difende ildi cittadinanza Pasquale, presidente dell'Inps, torna intanto a difendere ildi cittadinanza per il suo ruolo " straordinario e positivo nella riduzione ...L'erogazione del reddito di cittadinanza ha avuto un effetto positivo sia sulla natalità sia sulla mortalità, ovviamente in direzioni opposte, tra le persone che possedevano le condizioni per riceverl ...Basta attaccare il Reddito di cittadinanza. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, evidenzia saggiamente come la riforma bandiera del Movimento 5stelle contribuisca a mantenere il tenore di vita d ...