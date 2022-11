Moretti Civico22 | “Più maturi e più forti | ma dentro i processi decisionali”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della conferenza stampa indetta dall’opposizione alla sindacatura Mastella c’è stato modo per Angelo, consigliere comunale ma anche lo scorso anno candidato sindaco per la sua lista civica, di chiarire l’attuale stato di saluto del suo movimento, precisando pure la querelle legata alla presenza diin seno ‘parlamentino’ del distretto sannita dell’Ente Idrico Campano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ottopagine

Benevento . 'Il grave boicottaggio della candidatura di Angelo, presidente di, il cui nome era stato proposto e sostenuto dall'unanimità della Segreteria provinciale del Partito democratico e da EuropaVerde, che dunque esprimeva un forte ...... Angelocommenta: ' Ringrazio sentitamente il Partito Democratico di Benevento e, in ... Questa candidatura non era stata mai ricercata né da me né da, che ringrazio per avere espresso, ... Benevento senza futuro: l'opposizione contro Mastella “Un grande lavoro di squadra condotto in collaborazione con tutte le forza di opposizione e proseguiremo, affianco alla nostra attività di vigilanza, a fare proposte per il bene della città”. A parlar ...