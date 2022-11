Milan | la pagella della prima parte di stagione | bene | ma non benissimo

Qualche errore, un paio di marcature sbagliate, qualche 5 in. Soprattutto nelle due sfide ... Il tempo l'ha reso un centrale affidabile, riscattato dalper 28 milioni. Dopo un paio di mesi ...Gestione orribile di- Fiorentina ed errori pesanti evidenti a tutti, tranne a chi commenta in televisione. 1 ALLE 3 IN ZONA RETROCESSIONE: sono in questo momento staccate tutte dal 17º ...Milan subito in rete, con Giroud bravo a innescare Leao nello spazio e con i marcatori viola troppo alti o dispersi. Lì la partita ha preso una piega inattesa, la Fiorentina si è impadronita del ...Secondo Tuttosport, sono tre i giocatori del Milan che si meritano il voto più alto nella vittoria contro la Fiorentina: si tratta di Tomori, il cui salvataggio sulla linea è ...