Guendalina Tavassi | chi è il fidanzato Federico Perna | “Sono rinata grazie a lui”

(Di lunedì 14 novembre 2022)dopo la chiusura del matrimonio con Umberto D’Aponte, ha ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore: i dueusciti allo scoperto la scorsa estate avvistati insieme durante una vacanza a Mykonos L’ex gieffina e l’imprenditore campano sisposati nel 2013 e dalla loro unioneanche nati due figli: Chloe e Salvatore. La loro storia ha preso una piega tragica a partire dal 2020, quandotrapelati dei video privati della donna e poi la situazione è precipitata, conche tramite Instagram ha testimoniato le violenze ricevute dal marito, mostrando i segni sul proprio volto. D’Aponte è finito dunque in carcere e il loro matrimonio è finalmente ...

Signorini ha rivelato che a salutareci sarà la sorellache ritornerà nella casa del Grande Fratello " anche qualche parolina da dire ad Antonella ". Infine, si parlerà della'...... pronto a dire la sua sulla sua liason con Antonella Fiordelisi, mentre Edoardoriceverà quella di, la sorella, anche lei pronta a dire qualcosa sulla bella influencer che in ...E poi le sorprese: per Edoardo Tavassi, che incontrerà la sorella Guendalina Tavassi (l’ex gieffina avrà qualcosa da dire anche ad Antonella), e per Edoardo Donnamaria, che avrà modo di parlare con ...Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ritrova l'amico Paolo Ciavarro e Tavassi incontra una persona speciale: le anticipazioni.