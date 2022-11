Di Maria con la valigia in mano | l’immagine che nessuno voleva vedere

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 novembre 2022) Angel Diè un campione che non vede l’ora di mostrare il suo talento alla Juventus, ma vederlo con lainfa male. L’entusiasmo in casa Juventus nel momento dell’acquisto di Angel Diera sicuramente alle stelle, con l’argentino che poteva essere considerato come il punto di riferimento per la stagione bianconeri in corso, peccato che ormai la storia d’amore con il sudamericano possa quasi già essere considerata terminata. LaPresseTutti i tifosi non vedono davvero l’ora di poterall’interno della propria squadra del cuore dei grandissimi campioni, con Angel Diche indubbiamente fa parte di questa schiera. L’argentino ha dimostrato nella propria carriera di avere dei colpi d’assoluto fenomeno, con le sue prestazioni che hanno incantato in tutte le ...