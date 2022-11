VIDEO | Stone Cold appare decisamente in forma a 57 anni | sarà a WrestleMania 39?

(Di domenica 13 novembre 2022) La leggenda della WWESteve Austin sembra insmagliante, mentre si vocifera di un suo nuovo incontro a39 il prossimo anno. L’Hall of Famer ha fatto il suo grande ritorno nello squared circle all’inizio dell’anno a WM 38. Ha affrontato con successo Kevin Owens in un No Holds Barred match e la sua pernce contro quest’ultimo è stata apprezzata dai fan di tutto il mondo. In allenamento Ora è emersa la notizia che il Texas Rattlesnake sembra interessato a un altro match adel prossimo anno. In mezzo a queste notizie, Austin ha condiviso unsul suo account ufficiale di Instagram. Nella clip lo si vede allenarsi in palestra e sembra insmagliante. Ecco il

GenovaToday

Spazi per contenere il Cosmo approfondimento La playlist dei miglioridi SkyTg24 a tema ... Magari partendo proprio dalla sua Ivrea dove, ha svelato a Rolling, sta pensando di aprire "un ...Attraverso i, con "Paradise (What about us)" si assiste anche a un duetto virtuale tra ...Earth La scaletta degli Evanescence Artifact/The Turn (registrata) Broken Pieces Shine Made of... VIDEO | Tutti pazzi per lo stone balancing sulle spiagge liguri: cos'è Lil Wayne ha imparato a suonare la chitarra per poter destreggiare lo strumento in un video musicale. La notizia giunge da Rolling Stone, sulle cui pagine il rapper rivela come avesse deciso di dover ...La nuova modalità in stile "Heartstone" di Genshin Impact, in arrivo nell'update 3.3, si mostra in anticipo con un nuovo video leak.