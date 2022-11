Sposata | senza figli | un cane | semplice | sempre gentile e bravissima in cucina

Leggi su iodonna

(Di domenica 13 novembre 2022) Benedetta Rossi, dispensatrice di ricette a milioni di follower con i suo account social Fattoincasadabenedetta, conduttrice e cartone animato, è oramai è un “caso da studiare”. Non solo per i reel sulla pasta al ragù, la mousse al limone, lo strudel con zucca e funghi; anche per il fatto di essere una scrittrice di soli bestseller (l’ultimo Benvenuti a casa mia!, uscito il 25 ottobre, è già il libro più venduto d’Italia davanti a mostri sacri della narrativa e della saggistica). Un successo enorme che Benedetta festeggerà con i fiocchi questa domenica 13 novembre, giornata dei suoi 50 anni: non con una festa privata ma a Napoli, assieme a chi le ha dato fama, i fan. I 7 libri di Benedetta Rossi, la regina del Fatto bene in casa ...