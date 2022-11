Roma 21K | la mezza maratona | strade chiuse e linee bus deviate

Leggi su tpi

(Di domenica 13 novembre 2022) Quali sono leper la21K, lain programma oggi, domenica 13 novembre 2022, nella Capitale? Dalla notte tra sabato e domenica scatterà la chiusura di via dei Cerchi e via Petroselli. Alle 8 inizierà la chiusura al traffico del percorso di gara che poi partirà alle 8,30 (alle 9,10 la non competitiva). La riapertura dell’area di piazza Venezia è prevista per le 12, ma nel frattempo la gara dei 10 km dovrebbe terminare per le 10,40 e la 21 chilometri alle 11,20. Gli atleti correranno lungo ledel Centro storico, i lungotevere, il quartiere Flaminio e Prati.busAbbiamo visto leper21K, la...