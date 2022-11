Rally Giappone 2022 | vittoria di Thierry Neuville Evans crolla e chiude quinto

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) L’ultimo appuntamento del Mondialesi è concluso quest’oggi incon ladi: nelle restanti cinque speciali (dalla SS15 alla SS19) il belga è stato impeccabile, riuscendo così a difendere la prima posizione che difendeva sin dalla SS12. Sotto la pioggia che ha caratterizzato l’ultima parte deldelnon sono mancate le sorprese, basti pensare al crollo avuto da Elfyn: in lotta per la prima posizione con, ha dovuto rinunciare alle speranze dia causa di un errore nella SS16 che gli è costato, da subito, un ritardo di ben due minuti dal leader belga. A quel punto per il britannico non c’è stato più nulla ...