Pensioni | l' idea di Giorgetti | +10% netto in busta paga per chi decide di lavorare ancora

(Di domenica 13 novembre 2022) Finestre per l’uscita anticipata (per esempio a 62 o 63 anni con un congruo numero minimo di anni di contributi) ma anche incentivi per chidi restare con un aumento inche potrebbe...

E' questa l'ipotesi alla quale starebbe lavorando il Tesoro sul fronte delle, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano: " un lavoratore che abbia maturato i ...Il disegno teso a mettere le mani anche su alcune urgenze, come anche le, appare ormai ... Stavo valutando l'di chiedere una rateizzazione, in modo tale da poter azzerare questi debiti e ...Finestre per l’uscita anticipata (per esempio a 62 o 63 anni con un congruo numero minimo di anni di contributi) ma anche incentivi per chi decide di restare ...Una novità sul fronte pensioni per cercare di tenere in equilibrio i costi del sistema Italia. L'idea è di Giancarlo Giorgetti , ...