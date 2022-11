(Di domenica 13 novembre 2022) Trecentoventicinque itratti in salvo ieri mattina al largo della Sicilia e nella notte trasferiti nei porti di, in provincia di Ragusa (205) e, Siracusa (120). Si trovavano ...

Le operazioni di salvataggio si sono concluse poco prima della mezzanotte di ieri, dopo il trasbordo deisu due motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che li ......che lavorano con iper "le difficoltà a cui continuano ad essere esposti iche ... Esprimendo la speranza suscitata dai nuovi regolamenti sulla migrazione (legge 21./2021), l'INCAMI ... Migranti: 325 soccorsi, giunti a Pozzallo e Augusta Trecentoventicinque i migranti tratti in salvo ieri mattina al largo della Sicilia e nella notte trasferiti nei porti di Pozzallo, in provincia di Ragusa (205) e Augusta, Siracusa (120). (ANSA) ...Bergamo. “Sposo le parole di Papa Francesco: tutta la comunità europea deve farsi carico dell'accoglienza dei migranti. Non possono occuparsene solo Cipro, Malta, Grecia, Italia e Spagna, ma devono fa ...