LIVE – Nadal-Fritz 5-4 | Atp Finals Torino 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 13 novembre 2022) Ile latestuale di, match valido per la fase a gironi delle ATP(cemento indoor). Tante incognite per la prima partita nel Gruppo Verde dello spagnolo che, dopo gli US Open, ha giocato solamente la settimana scorsa al Masters 1000 di Parigi-Bercy uscendo di scena all’esordio. L’ex numero uno del mondo viene dato leggermente favorito dai bookmakers contro lo statunitense, entrato in gioco proprio all’ultimo a causa del forfait di Carlos Alcaraz per un infortunio agli addominali. I precedenti sono 3-1 in favore di, che si presenta nel capoluogo piemontese da campione in carica degli Australian Open e del Roland Garros. Il ventidue volte campione Slam cercherà di dare tutto se stesso nel torneo dei ...

... Rafa guida 2 - 1 Si gioca oggi il gruppo Verde I due gironi delle ATP Finals 2022 Gruppo Verde Rafael(1) Casper Ruud (3) Felix Auger - Aliassime (5) Taylor Fritz (8) Gruppo Rosso Stefanos ...Sarà possibile vedere la sfida- Fritz anche in diretta streaming tramite Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on ...Nadal-Fritz è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2022: orario, notizie, pronostici, diretta tv e .... Sembrerà strano, ma il campione maiorchino non si è mai fregiato del titolo di ...Si chiude il programma della prima giornata delle ATP Finals 2022: al Pala Alpitour scendono in campo Rafa Nadal e Taylor Fritz nel secondo match del gruppo Verde. Il match in programma su Sky Sport T ...